Футболисты из Кыргызстана проведут сборы в Турции

Фото КФС

Футболисты из Кыргызстана проведут сборы в Турции. Об этом сообщает КФС.

По его данным, команда проведет учебно-тренировочные сборы 18-31 марта в Анталье.

Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу

«В это же время там же пройдут сборы команд U-20 и U-23. В последний раз футболисты собирались в сентябре 2025 года, когда выступали на Кубке CAFA в Ташкенте. После сборная пропустила два окна FIFA и сменила главного тренера, которым стал бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Роберт Просинечки из Хорватии. В рамках сборов запланировано несколько контрольных матчей», — говорится в сообщении.
