Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» поборется за выход в полуфинал Лиги вызова АФК

Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» поборется за выход в полуфинал Лиги вызова АФК. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, матчи пройдут 4 и 11 марта.

«Наши жигиты выходят на поле не просто ради победы — они играют за страну, за флаг Кыргызстана за каждого болельщика, который верит в команду. Поддержим наших вместе, чтобы энергия болельщиков помогла достичь полуфинала!» — говорится в сообщении.

4 марта «Мурас Юнайтед» сыграет с саудовским футбольным клубом «Аль Ансар» в Дохе.

11 марта наши спортсмены встретят эту же команду в Бишкеке. Матч пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова.
