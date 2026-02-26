23:47
Футболист из США будет играть за кыргызстанский клуб «Илбирс»

Фото из интернета

16-летний футболист из США Калеб Копытин переехал в Кыргызстан и будет играть за клуб «Илбирс». Об этом сообщает пресс-служба ФК.

«Илбирс» уже презентовал футболиста. Команда считается основой для юниорской сборной Кыргызстана.

Копытин ранее принял участие в нескольких товарищеских матчей в составе сборной Кыргызстана U-17, что разрешено без смены спортивного гражданства, и даже отметился забитым мячом.

В то же время, согласно правилам ФИФА, футболист за редким исключением не имеет права заключать контракт с иностранным клубом до достижения 18 лет. Следовательно, Калеб не только оформил гражданство Кыргызстана, но и сменил спортивный правовой статус.

Калеб Копытин является потомком выходцев из Кыргызстана, поэтому паспорт он оформил по упрощенной программе, а ФИФА в подобных случаях не препятствует смене спортивного гражданства.
