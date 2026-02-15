Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев. Решение принято на внеочередном отчетно-выборном конгрессе профильной организации.

В собрании приняли участие представители международных спортивных организаций, национальных федераций кок бору и родственных конных видов спорта из стран Центральной Азии, Европы, США и других государств, а также приглашенные чиновники госорганов.

Заслушаны отчеты руководящих органов ассоциации, подведены итоги 2025 года, а также рассмотрены стратегические вопросы дальнейшего развития организации и укрепления международного сотрудничества.

Вице-президентами ассоциации избраны Равшанбек Адхамов (Республика Узбекистан) и Сергей Савин (Российская Федерация). Генеральным секретарем стал Куватбек Аскарбеков.

Почетными президентами Международной ассоциации кок бору остались Аскар Салымбеков и Набиджан Джураев.