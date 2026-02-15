18:08
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Спорт

Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев

Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев. Решение принято на внеочередном отчетно-выборном конгрессе профильной организации.

В собрании приняли участие представители международных спортивных организаций, национальных федераций кок бору и родственных конных видов спорта из стран Центральной Азии, Европы, США и других государств, а также приглашенные чиновники госорганов.

Заслушаны отчеты руководящих органов ассоциации, подведены итоги 2025 года, а также рассмотрены стратегические вопросы дальнейшего развития организации и укрепления международного сотрудничества.

Вице-президентами ассоциации избраны Равшанбек Адхамов (Республика Узбекистан) и Сергей Савин (Российская Федерация). Генеральным секретарем стал Куватбек Аскарбеков.

Почетными президентами Международной ассоциации кок бору остались Аскар Салымбеков и Набиджан Джураев.
Ссылка: https://24.kg/sport/362060/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Эшимов избран новым президентом Федерации кок-бору Кыргызстана
Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору
Скачки закончились арестом: в Манасе задержали пятерых участников аламан улака
Зов кочевников: почему 16-летняя Бегимай выбрала кок бору, а не танцы
В Кыргызстане появилась первая женская команда по кок-бору — федерация против
В Кыргызстане обновят правила в кок бору
Смерть на поле игрока в кок бору. Федерация проведет экстренное собрание
ВИК—2024. МИД Казахстана прокомментировал конфликт на финале по кокпару
Сборная Казахстана по кокпару не примет участие в матче-реванше с Кыргызстаном
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кок бору обыграла в финале команду Казахстана
Популярные новости
Сенсация на&nbsp;зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из&nbsp;Казахстана Сенсация на зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана
Аламан улак: как национальная игра переходит от&nbsp;хаоса к&nbsp;жестким правилам Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам
Сенсации Олимпиады: спортсмен из&nbsp;Южной Америки&nbsp;&mdash; первый в&nbsp;истории с&nbsp;золотом Сенсации Олимпиады: спортсмен из Южной Америки — первый в истории с золотом
Борец из&nbsp;КР&nbsp;Акжол Махмудов победил на&nbsp;международном турнире Super&nbsp;4 Wrestling Борец из КР Акжол Махмудов победил на международном турнире Super 4 Wrestling
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
17:49
Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев Президентом Международной ассоциации кок бору избран Та...
17:37
Годовщина вывода войск из Афганистана: в Бишкеке состоялся митинг-реквием
17:20
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА
16:45
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
16:39
Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан