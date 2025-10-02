Фото из интернета. В КР появилась первая женская команда по кок-бору - федерация против

В Сокулукском районе Чуйской области создана первая в стране женская команда по кок-бору. Коллектив под названием «Сары-Озон» объединяет восемь девушек, увлеченных верховой ездой и национальной игрой.

Первая тренировка команды состоялась 27 сентября. По словам организаторов, уже начали поступать новые заявки на вступление, и состав планируют расширять. Участницы заявляют, что главная цель — популяризация конного спорта среди женщин и развитие нового направления в национальной игре.

Однако в Федерации кок-бору подчеркнули, что не имеют отношения к инициативе и официально ее не поддерживают. По мнению представителей федерации, кок-бору — это жесткий и травмоопасный вид спорта, не соответствующий менталитету женщин.

При этом новая команда позиционирует себя как любительская, а не профессиональная.