15:08
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Спорт

В Кыргызстане появилась первая женская команда по кок-бору — федерация против

Фото из интернета. В КР появилась первая женская команда по кок-бору - федерация против

В Сокулукском районе Чуйской области создана первая в стране женская команда по кок-бору. Коллектив под названием «Сары-Озон» объединяет восемь девушек, увлеченных верховой ездой и национальной игрой.

Первая тренировка команды состоялась 27 сентября. По словам организаторов, уже начали поступать новые заявки на вступление, и состав планируют расширять. Участницы заявляют, что главная цель — популяризация конного спорта среди женщин и развитие нового направления в национальной игре.

Однако в Федерации кок-бору подчеркнули, что не имеют отношения к инициативе и официально ее не поддерживают. По мнению представителей федерации, кок-бору — это жесткий и травмоопасный вид спорта, не соответствующий менталитету женщин.

При этом новая команда позиционирует себя как любительская, а не профессиональная.
Ссылка: https://24.kg/sport/345693/
просмотров: 1281
Версия для печати
Материалы по теме
31-августта -Эгемендүүлүк күнүнө карата көк бөрү боюнча президенттин кубогу өтөт
В Кыргызстане обновят правила в кок бору
Смерть на поле игрока в кок бору. Федерация проведет экстренное собрание
ВИК—2024. МИД Казахстана прокомментировал конфликт на финале по кокпару
Сборная Казахстана по кокпару не примет участие в матче-реванше с Кыргызстаном
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кок бору обыграла в финале команду Казахстана
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кокпару уступила команде Казахстана в финале
ВИК-2024. На матче по кокпару между Казахстаном и Кыргызстаном произошла стычка
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кокпару разгромила Турцию
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кокпару сыграет за выход в финал с Турцией
Популярные новости
Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга
Валентина Шевченко поделилась фото со&nbsp;съемок сериала &laquo;Список смертников&raquo; Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в&nbsp;UFC с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
Лига чемпионов. &laquo;Реал Мадрид&raquo; полностью выкупил отель InterContinental в&nbsp;Алматы Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
15:05
Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW
14:41
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах
14:38
Садыр Жапаров: Депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются
14:32
Государству возвращены 10 гектаров земель сельхозназначения в Джети-Огузе
14:25
Доклад Госдепа США о торговле людьми: Кыргызстан остается в списке наблюдения