Зов кочевников: почему 16-летняя Бегимай выбрала кок бору, а не танцы

Фото 24.kg. Хобби 16-летней Бегимай — улак тартыш

С юной улакчи Бегимай мы встретились в Бишкеке в спортивном магазине, куда отец привез ее покупать экипировку. В 16 лет у атлетичной и красивой девушки необычное для многих хобби — играть в улак тартыш (кок бору), или козлодрание.

Справка 24.kg

Көк бөрү (Кок бору) — традиционное название национальной конной игры, в которой всадники сражаются за тушу козла (иногда теленка). Этот термин встречается в эпосе «Манас» и старинных хрониках.

Улак тартыш — бытовое, разговорное название той же игры, широко распространенное в народной среде и повседневной речи.

Со временем, когда традиционная игра приобрела статус спортивной дисциплины с четкими правилами, полем, судьями и командами, официальным названием стало «көк бөрү». Сегодня именно под этим именем игра представлена на соревнованиях, национальных праздниках и международных мероприятиях, включая Всемирные игры кочевников.

В седле с детства

Вместо привычных для ровесниц селфи аккаунт Бегимай в Instagram заполнен видео: она скачет на породистом скакуне, поднимает тушу козла или теряется в гуще пыли, играя с мужчинами в улак тартыш.

Любовь к верховой езде у девушки с детства. Когда ей было семь лет, семья из Бишкека переехала в село. Стали разводить скот. Отец и старший брат брали Бегимай с собой на пастбища, учили держаться в седле.

Отец Бактыбек в прошлом играл в улак тартыш. Старший брат тоже любит побороться за тушу козла в кок бору. Так неожиданно для себя они привили интерес к игре и Бегимай.

К улак тартышу она пришла постепенно и теперь уверенно держится в седле и играет наравне с мужчинами.

Девушке купили муляж для тренировок и соорудили тренажер, имитирующий лошадь, чтобы она могла заниматься на серьезном уровне.

Страх мамы и спартанский характер

Долгое время увлечению противилась мама. Боялась за здоровье дочери. Отец, видя, как дочка любит игру, иногда брал ее с собой на улак тартыш втайне от матери.

Позже, увидев игру, мама тоже перестала противиться увлечению Бегимай.

— Я ее научил правильно падать. Но она почти на каждой игре падает с лошади, — смеется отец.

— Это вас не пугает?

— Пугает, конечно. Но у нее характер такой. Чем больше падает, тем больше желание играть в улак тартыш, — отвечает он.

Видя, что от природы у Бегимай крепкое телосложение и высокий болевой порог, папа не сильно переживает. Но при всем спартанском отношении к дочери именно он ее главный тренер, болельщик и защитник.

А защищать пришлось. Первый раз девушку раскритиковали за улак тартыш на скотном рынке в Сокулуке. Один из местных жителей прямо высказал недовольство тем, что Бегимай занимается совсем не женским делом.

Когда она начала выкладывать в Instagram ролики из игры, стало много хейта. Причем как со стороны мужчин, так и женщин.

Основной аргумент: улак тартыш — не женское дело. Злопыхатели настойчиво советовали Бегимай не лезть в сугубо мужскую игру и вести себя, как и полагается девушкам в традиционном понимании.

Сначала было неприятно. Потом решила не обращать внимания.

Бегимай

Отец же довольно болезненно реагировал на критику в соцсетях: «Некоторые просто оскорбляли. Это было очень неприятно читать, и сначала даже ругался с ними».

Позже, поняв, что с хейтерами бесполезно спорить или что-то доказывать, тоже решил не реагировать.

Женская команда: от Баткена до Нарына

Бегимай не одна в своем увлечении. Среди подруг-односельчанок и девушек из ближайших сел нашлись энтузиастки, умеющие скакать и бороться. Списались, подружились и создали женскую команду по кок бору.

Правда, играют они не с другими женскими командами, их попросту нет, а между собой и... ровесниками-мальчишками, увлеченными этим спортом.

— Узнав о команде, девушкам писали даже из Баткена, Иссык-Кульской области, Нарына. У них тоже есть желание играть, — говорит папа Бегимай.

Бегимай удалось собрать команду по улак тартышу
Однако одного желания недостаточно. Чтобы играть как положено, командами, проводить соревнования, банально нужны деньги. И немалые. Это и защитная экипировка, и подготовленная лошадь, и ее содержание. Все это обходится в кругленькую сумму.

— Элементарная перевозка лошадей из одного села в другое стоит больших денег, — говорит Бактыбек.

Поэтому они продолжают состязаться между собой. Не регулярно, а когда есть время у всех.

Хобби или карьера? Цена вопроса

Свое увлечение Бегимай считает хобби и о карьере улакчи не мечтает. Чтобы надеяться на большее, нужно многое. Это и достаточное число таких же, как она, энтузиастов, спонсоры, готовые взять на себя расходы по состязаниям, деньги на содержание лошадей и много чего другого.

Например, только экипировка может обойтись в 15-20 тысяч сомов.

Отец Бегимай и вовсе опасается, что сотрудники милиции могут запретить играть девушкам, так как сейчас власти стали строго регулировать проведение игр, связанных с улак тартыш.

— Сейчас запретили аламан улак. Это когда игроки скакали из одного села в другое. Было много травм, инцидентов, — говорит Бактыбек.

Пока девушки играют между собой или с парнями-одногодками
Немаловажным фактором является непонимание со стороны общества, которое все еще считает, что девушки должны заниматься домашними делами, а не скакать на лошадях. Правда, у них и большая группа поддержки. Это и сокурсницы в лицее, и даже педагоги.

Пишущих комплименты девушкам тоже хватает.

Но и это Бегимай особо не волнует. Когда мы беседовали в Бишкеке, она чувствовала себя неуютно и скованно на фоне городского шума.

Дома, в селе, на коне она преображается. Сидит легко, чувствует себя свободной, словно сбросив всю городскую скованность.

