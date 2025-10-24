Скачки закончились арестом: в Манасе задержали пятерых участников аламан улака

Пятеро участников национальной игры аламан улак арестованы в городе Манасе Джалал-Абадской области за грубое нарушение правил и неподчинение судье. Об этом сообщили в милиции.

По данным правоохранителей, 15 октября в следственную службу Манасского ГОВД обратился руководитель федерации «Аламан Улак». Он сообщил, что во время игры в селе Кызыл-Суу участники М. и К. нарушили условия состязания и отказались подчиняться решениям судьи.

Инцидент зарегистрирован в электронном журнале учета ОВД города Манаса, после чего началось разбирательство.

21 октября Манасский городской суд, рассмотрев материалы дела, признал граждан М.Б., Ы.Ш., К.Т., Э.А. и Т. уулу С. виновными и назначил административный арест на трое суток.

В милиции отметили, что подобные инциденты нередко происходят из-за отсутствия единого регламента проведения аламан улака. В августе 2025 года по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева создана федерация «Аламан Улак», которая разработала и утвердила официальные правила и положения игры.