В Кыргызстане обновят правила в кок бору

Госагентство по физической культуре и спорту совместно с федерацией пересматривает правила в кок-бору. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава Госагентства Айбек Абдымомунов.

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«Наша главная цель — сделать игру максимально безопасной как для спортсменов, так и животных. Сейчас мы детально рассматриваем ее правила», — сказал Айбек Абдымомунов.

По его словам, обновленный регламент отправят в администрацию президента для согласования. Если его одобрят, то соревнования по кок бору возобновятся по новым, более безопасным правилам.

Напомним, в марте в селе Военно-Антоновка во время матча по кок бору скончался игрок. Тогда турнир приостановили.