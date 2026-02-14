09:21
Сенсация на Зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно победил в одиночном турнире мужчин на Олимпиаде-2026. Это первое в истории Казахстана золото в фигурном катании.

Представитель Казахстана накануне в одиночном фигурном катании мужчин на Олимпиаде-2026, проходящей в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, стал для многих неожиданно лучшим. Это вторая золотая медаль за всю историю выступлений казахстанцев на зимних Олимпийских играх.

Казахстанец cтал первым в истории фигуристом, исполнившим на соревнованиях каскад тройной аксель — четверной тулуп.

Михаил Шайдоров набрал 291,58 балла по сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ. После короткой программы он шел лишь пятым, пропустив вперед всех главных фаворитов турнира. Серебро выиграл японец Юма Кагияма (280,06 балла), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,9).

Михаилу Шайдорову 21 год. Он серебряный призер Чемпионата мира 2025 года и победитель чемпионата четырех континентов-2025. Его тренер — олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

Ранее в фигурном катании у казахстанской сборной была также олимпийская бронза, которую завоевал Денис Тен в Сочи-2014.
Ссылка: https://24.kg/sport/361975/
