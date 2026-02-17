Зимняя Олимпиада. Японские фигуристы установили новый мировой рекорд по баллам

Японская пара Рику Миура и Рюити Кихара завоевала золото в парном катании на Олимпийских играх 2026 года, установив новый мировой рекорд в произвольной программе с результатом 158,13 балла.

Фото Reuters. Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золото в парном катании на Олимпийских играх 2026 года, установив новый мировой рекорд в произвольной программе

Они превзошли предыдущее достижение российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — 157,46 балла, которое продержалось с 2022 года.

Рику Миура и Рюити Кихара дважды становились вице-чемпионами Олимпийских игр в командных соревнованиях. Они также являются двукратными победителями и двукратными серебряными призерами чемпионатов мира.

Общая сумма японского дуэта составила 231,24 балла.