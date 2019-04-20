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Спорт

Выступление Евгении Медведевой в откровенном наряде удивило фанатов фигуристки

Фото © Instagram. Фигуристка Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде 7 Rings. Об этом сообщило РИА Новости.

19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме.

Видео с выступлением опубликовал в Twitter ее друг — певец Кристиан Костов.

Некоторые подписчики спортсменки остались недовольны ее новым образом. Однако самой Евгении Медведевой все нравится. «Контент, который мы заслужили», — ответила на один из комментариев фигуристка.

На чемпионате мира в Японии Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль.
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