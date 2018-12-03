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Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева подразнила фанатов откровенным фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая активно ведет страницы в социальных сетях, вновь порадовала подписчиков чувством юмора и откровенным образом. Об этом сообщил «Р-Спорт».

На своей странице в Twitter фигуристка в шутливой форме выразила оптимизм перед предстоящим финалом Гран-при.

«Почему я люблю финал Гран-при? Посмотрите на мои результаты на чемпионате России в последние три года: седьмое место, восьмое место, восьмое место. А в этом году в финале я буду минимум шестой!» — написала Елизавета Туктамышева.

На днях фигуристка уже шутила на тему предстоящего финала Гран-при, который пройдет в Канаде.

«Единственный мой шанс получить золото в Ванкувере — ограбить там ювелирный магазин», — написала Елизавета Туктамышева в Twitter.

На шутку россиянки отреагировала швейцарская фигуристка Алексия Паганини, которая согласилась помочь Елизавете в «ограблении».
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