Финская красотка, которая противостоит российским фигуристкам

Эмми Пелтонен является трехкратной чемпионкой Финляндии. Очаровательная фигуристка представляла свою страну на зимних Олимпийских играх 2018 года, пишут РИА Новости.

На последнем чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в январе, конкурировала с российскими фигуристками. Но смогла подняться только до пятого места.

20-летняя девушка родилась в США, в городе Нэшвилле, но предпочла выступать за Финляндию.

Ее родители — профессиональные спортсмены: Ханна (финская экс-фигуристка) и хоккеист Вилле Пелтонен, выступавший несколько лет за клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

На сегодня Эмми занимает 36-е место в системе ISU и настроена серьезно увеличить свой рейтинг.

Помимо успехов на льду, Эмми Пелтонен снимается для различных модных журналов, рекламирует косметические изделия и обожает путешествовать.