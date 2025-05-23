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Общество

Почему в Кыргызстане не развиваются хоккей и фигурное катание

В Кыргызстане ежегодно растет число спортсменов, занимающихся фигурным катанием и хоккеем. Об этом говорится в проекте программы развития зимних видов спорта в КР на 2025–2030 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

Так, в настоящее время в секции фигурного катания занимаются около 100 детей, а хоккеем — более 2 тысяч человек.

Для таких видов зимнего спорта, как хоккей с шайбой, фигурное катание и керлинг, нужно иметь круглогодичную ледовую арену для проведения системных тренировок. В настоящее время из трех крытых ледовых сооружений в республике только один ледовый каток «Арена» в Бишкеке в определенной степени отвечает требованиям для подготовки спортсменов.

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При этом на «Арене» проводятся не только тренировки, но и катания на коньках для населения и другие массовые мероприятия. Эта спортивная площадка имеет полную 12-часовую дневную загрузку и больше не может принять дополнительных спортсменов. Это ограничение является главным препятствием для дальнейшего развития хоккея с шайбой, фигурного катания и керлинга.

В проекте программы также отмечается наличие недопонимания со стороны общеобразовательных школ в отношении учащихся-спортсменов, которые вынуждены пропускать занятия при подготовке и во время участии в соревнованиях.

В связи с этим Госагентство физкультуры и спорта совместно с Министерством просвещения утвердят специальный регламент прохождения обучения учащихся школ и вузов, участвующих в титульных соревнованиях международного уровня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330234/
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