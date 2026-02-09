23:03
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Спорт

Организаторы Олимпиады разбираются, почему у чемпионов ломаются награды

Организаторы Олимпиады разбираются, почему у чемпионов ломаются награды, пишет BBC News.

Один из руководителей оргкомитета Олимпийских игр Андреа Франчизи сообщил, что организаторы расследуют происходящее.

«Мы уделим медалям особое внимание. Разумеется, мы хотим, чтобы все было идеально, когда вручаются медали, потому это один из самых важных моментов для атлетов», — сказал он.

Официальный представитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США сообщил BBC, что американская делегация ждет от организаторов решения вопроса. Получат ли атлеты новые медали взамен сломавшихся, пока неясно.

Проблемы с олимпийскими медалями возникают на Играх уже не впервые.
Ссылка: https://24.kg/sport/361261/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста против Олимпиады
В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Расходы на зимнюю Олимпиаду в Италии превысили $5 миллиардов
В Олимпиаде — 2026 из стран Центральной Азии примут участие 40 спортсменов
К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН
На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов
Шанс поехать за рубеж. Школьников приглашают на национальную олимпиаду
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года
Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке
Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
Популярные новости
МОК попросил украинских спортсменов не&nbsp;устраивать акции протеста на&nbsp;Играх МОК попросил украинских спортсменов не устраивать акции протеста на Играх
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в&nbsp;Бишкеке Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
В&nbsp;Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Умер заслуженный тренер Кыргызстана по&nbsp;велоспорту Георгий Петрашов Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
23:03
В Гонконге оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю дали 20 лет тюрьмы В Гонконге оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю дали...
22:45
Представитель Кыргызстана завоевал две медали на чемпионате Азии по велоспорту
22:36
Организаторы Олимпиады разбираются, почему у чемпионов ломаются награды
22:24
В январе Институт сейсмологии КР выдал техзаключения по 62 строительным объектам
22:03
Дзюдоист из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль Кубка Европы