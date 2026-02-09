Организаторы Олимпиады разбираются, почему у чемпионов ломаются награды, пишет BBC News.

Один из руководителей оргкомитета Олимпийских игр Андреа Франчизи сообщил, что организаторы расследуют происходящее.

«Мы уделим медалям особое внимание. Разумеется, мы хотим, чтобы все было идеально, когда вручаются медали, потому это один из самых важных моментов для атлетов», — сказал он.

Официальный представитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США сообщил BBC, что американская делегация ждет от организаторов решения вопроса. Получат ли атлеты новые медали взамен сломавшихся, пока неясно.

Проблемы с олимпийскими медалями возникают на Играх уже не впервые.