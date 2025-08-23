Кубок CAFA. Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу

Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу. Напомним, национальная сборная страны готовится к участию в Кубке CAFA, который пройдет в августе – сентябре в Узбекистане и Таджикистане.

Нашу команду к турниру будет готовить временный тренер Урмат Абдукаимов. Он огласил список из 28 игроков, которые вошли в расширенный состав команды.

Тренерский штаб национальной сборной КР:

главный тренер — Урмат Абдукаимов;

ассистенты тренера — Павел Сидоренко и Нодирбек Мамадалиев;

тренер вратарей — Кирилл Прядкин;

врач — Арзымат Борбиев;

массажисты — Эрбол Идрысов и Дастан Завыдынов;

менеджер — Азат Мурзашев;

администратор — Максим Есин;

аналитик — Эржигит Акаев;

видеограф — Темирлан Замир уулу;

медиаофицер — Нурсултан Оторбаев.

Кубок CAFA (CAFA Nations Cup) — международный турнир по футболу, участники которого являются членами Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА). Турнир проходит ежегодно.

Кубок CAFA 2025 — второй этап Кубка наций CAFA, международного чемпионата Центральной Азии по футболу среди мужчин. Соревнование запланировано на период с 29 августа по 8 сентября 2025 года в Таджикистане и Узбекистане. В турнире примут участие 8 команд, разделенных на две группы:

А: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Оман.

B: Таджикистан, Иран, Афганистан и Индия (заменила Малайзию в группе B).

Первый Кубок CAFA состоялся в 2023 году: в нем участвовали сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Омана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сборная России тогда отказалась от участия в соревнованиях.