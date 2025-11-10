Гульназ Жузбаева завоевала золото на этапе Кубка мира по паратриатлону

Фото из интернета. Гульназ Жузбаева (слева) со своим спорт-гидом

Кыргызстанская спортсменка Гульназ Жузбаева стала чемпионкой на этапе Кубка мира по паратриатлону. Соревнования прошли 8 ноября в Чили, сообщило в Государственном агентстве по делам физкультуры и спорта.

Гульназ Жузбаева выступала в категории PTVI Women — среди слабовидящих спортсменок. Она показала лучшее время и уверенно заняла первое место, принеся сборной Кыргызстана золотую медаль.

В агентстве отметили, что победа Гульназ Жузбаевой имеет особое значение, поскольку на международной арене соревнования среди паратриатлонистов отличаются высокой конкуренцией и требуют серьезной физической и психологической подготовки.