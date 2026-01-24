Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику

Сборная Кыргызстана стала чемпионом мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд дивизиона 3В.
Наша команда в пятом туре обыграла сверстников из Мексики. Эфир можно посмотреть на You-Tube-канале «НТРК-Спорт».
Матч завершился со счетом 7:4.
Голы забили Умар Эгембердиев (2), Алихан Али-Аскаров (2), Егор Лещенко, Эмир Мелисов, Умар Эсенов.
Ранее кыргызстанцы были сильнее команд из Гонконга (4:1), Южно-Африканской Республики (7:2), Ирана (15:1) и Люксембурга (5:2) и заняли первую строчку в турнирной таблице.
Напомним, победитель получает звание чемпиона и путевку в дивизион 3А.