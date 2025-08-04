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Спорт

Денис Петрашов и Айымкыз Айдаралиева вернулись в Кыргызстан с чемпионата мира

Сегодня в международном аэропорту «Манас» встретили членов сборной Кыргызской Республики по плаванию, участвовавших в чемпионате мира в Сингапуре, Дениса Петрашова и Айымкыз Айдаралиеву. Об этом сообщает Государственное агентство по делам физической культуры и спорта.

Пловцов встречали родные, болельщики, а также глава Дирекции по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов.

На чемпионате мира кыргызстанец Денис Петрашов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, заняв третье место и продемонстрировав высокий результат среди сильнейших пловцов мира.

Пятнадцатилетняя Айымкыз Айдаралиева участвовала в соревнованиях на 100 метров вольным стилем среди 84 спортсменов. Она стартовала во втором заплыве, заняла в нем пятое место и показала время 1 минута 01,45 секунды, став 61-й в общем зачете.
Ссылка: https://24.kg/sport/338440/
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