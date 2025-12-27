09:57
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР.

Соревнования среди молодежных команд дивизиона 3В, составленных из игроков не старше 20 лет, пройдут на «Бишкек Арене» 18-24 января 2026 года.

За звание чемпиона и путевку в дивизион 3А будут бороться сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

Расписание игр сборной КР:

  • 18 января: Кыргызстан — Гонконг;
  • 19 января: Кыргызстан — Южная Африка;
  • 21 января: Кыргызстан — Иран;
  • 22 января: Кыргызстан — Люксембург;
  • 24 января: Кыргызстан — Мексика.

Начало матчей — 20.00.
Ссылка: https://24.kg/sport/356308/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой
Хоккейные клубы из Кыргызстана примут участие в открытом чемпионате Узбекистана
Чемпион мира по хоккею и Олимпиады проведет мастер-классы для кыргызстанцев
В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина
Президент вручил хоккеистам национальной сборной по 600 тысяч сомов
Хоккеисты Кыргызстана выиграли чемпионат мира и вышли во второй дивизион
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Туркменистан
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Боснию и Герцеговину
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана лидирует после второго тура
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу разгромно проиграла на&nbsp;товарищеском турнире Сборная Кыргызстана по футзалу разгромно проиграла на товарищеском турнире
Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана
Волейболистки из&nbsp;Кыргызстана уступили команде Мальдивских островов Волейболистки из Кыргызстана уступили команде Мальдивских островов
Камчыбек Ташиев подарил квартиры борцам и&nbsp;боксерам Камчыбек Ташиев подарил квартиры борцам и боксерам
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
09:44
Киев хочет согласовать мирный план с Трампом, а Трамп хочет встречи с Путиным Киев хочет согласовать мирный план с Трампом, а Трамп х...
09:42
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана
09:20
Госагентство по физкультуре назовет лучших спортсменов Кыргызстана 28 декабря
09:18
Температурные рекорды. Самым холодным 27 декабря в Бишкеке было в 2007 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 декабря, пятница
23:38
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты
23:16
Три волейболистки сборной Кыргызстана стали лучшими на турнире на Мальдивах
23:05
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы
22:45
С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник
22:33
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор