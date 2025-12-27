Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР.
Соревнования среди молодежных команд дивизиона 3В, составленных из игроков не старше 20 лет, пройдут на «Бишкек Арене» 18-24 января 2026 года.
За звание чемпиона и путевку в дивизион 3А будут бороться сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.
Расписание игр сборной КР:
- 18 января: Кыргызстан — Гонконг;
- 19 января: Кыргызстан — Южная Африка;
- 21 января: Кыргызстан — Иран;
- 22 января: Кыргызстан — Люксембург;
- 24 января: Кыргызстан — Мексика.
Начало матчей — 20.00.