Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР.

Соревнования среди молодежных команд дивизиона 3В, составленных из игроков не старше 20 лет, пройдут на «Бишкек Арене» 18-24 января 2026 года.

За звание чемпиона и путевку в дивизион 3А будут бороться сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

Расписание игр сборной КР:

18 января: Кыргызстан — Гонконг;

19 января: Кыргызстан — Южная Африка;

21 января: Кыргызстан — Иран;

22 января: Кыргызстан — Люксембург;

24 января: Кыргызстан — Мексика.

Начало матчей — 20.00.