Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Молдову на товарищеском турнире

Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду Молдовы на товарищеском турнире в Ереване. Об этом сообщает ассоциация этого вида спорта в соцсетях.

Матч завершился со счетом 4:2.

проиграла Армении со счетом 1:5.

Напомним, матча с Грузией, намеченного на 21 декабря, не было, потому что кыргызстанцы не успели прилететь к началу турнира. Ранее сообщалось, что встреча перенесена, однако она так и не состоялась. В результате в финале сыграют команды Грузии и Армении.

Отметим, наши футболисты продолжают подготовку к Кубку Азии, который пройдет в январе-феврале 2026 года.