Сборная Кыргызстана по футзалу разгромно проиграла на товарищеском турнире

Сборная Кыргызстана по футзалу накануне разгромно проиграла команде Армении на товарищеском турнире в Ереване. Об этом сообщает ассоциация этого вида спорта в соцсетях.

Матч завершился со счетом 1:5.

Уточняется, что встреча с Грузией, намеченная на 21 декабря, перенесена, потому что наша команда не успела прилететь к началу турнира.

В нем участвуют сборные Армении, Кыргызстана, Молдовы и Грузии.

Отметим, наши футболисты продолжают подготовку к финальной стадии Кубка Азии, который пройдет в январе-феврале 2026 года.