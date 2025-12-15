22:15
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Спорт

Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии выступит американская певица Мэрайя Кэри. Об этом сообщает организационный комитет.

«Мэрайя Кэри признана во всем мире благодаря своему уникальному голосу и творчеству, объединяющему поколения и культуры», — комментируют выбор организаторы.

Читайте по теме
Огонь зимней Олимпиады — 2026 зажгли в Греции

Сообщается, что главной темой открытия Олимпийских игр станет «Гармония». Церемония пройдет сразу на четырех площадках: на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, в «Кортине-Д’Ампеццо», «Ливиньо» и «Предаццо». Это первый такой случай в истории Игр.

Билеты на церемонию открытия будут стоить от 260 до 2 тысяч евро.

Напомним, Олимпиада пройдет в период с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/354698/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке
Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом
Огонь зимней Олимпиады — 2026 зажгли в Греции
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады
Спортсмены РФ не будут допущены к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026
Институт Пушкина в Москве приглашает школьников со всего мира на олимпиаду
Глава МОК заявила о готовности допустить спортсменов России до Олимпиады-2026
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза завоевал серебро
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
Чемпионат мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в&nbsp;финал Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Омар Ливаза вышел в финал
Турнир &laquo;Мурас&raquo; завершился: определена тройка победителей Турнир «Мурас» завершился: определена тройка победителей
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
15 декабря, понедельник
22:03
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр...
21:40
Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея
21:24
Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону» за 10 миллиардов евро
21:23
УОБДД Чуйской области подтвердило. Экс-министр науки сел за руль нетрезвым
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 декабря: без осадков