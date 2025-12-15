Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии выступит американская певица Мэрайя Кэри. Об этом сообщает организационный комитет.
«Мэрайя Кэри признана во всем мире благодаря своему уникальному голосу и творчеству, объединяющему поколения и культуры», — комментируют выбор организаторы.
Сообщается, что главной темой открытия Олимпийских игр станет «Гармония». Церемония пройдет сразу на четырех площадках: на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, в «Кортине-Д’Ампеццо», «Ливиньо» и «Предаццо». Это первый такой случай в истории Игр.
Билеты на церемонию открытия будут стоить от 260 до 2 тысяч евро.
Напомним, Олимпиада пройдет в период с 6 по 22 февраля 2026 года.