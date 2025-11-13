09:52
Спорт

Спартакиада Евразийской экономической комиссии: кыргызстанец среди лучших

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии наградили победителей спартакиады. Председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев поздравил чемпионов и вручил золотые медали.

пресс-службы ЕЭК
Фото пресс-службы ЕЭК

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 сотрудников и должностных лиц ЕЭК — представители пяти стран Евразийского экономического союза. Золото выиграли 106 человек от 20 до 60 лет.

В программу входили 26 дисциплин, включая мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис, кросс, перетягивание каната, шахматы, шашки, отжимания, подтягивания, армрестлинг, гиревой спорт и другие.

Две золотые медали — за успех в беге на 100 метров и победу в составе команды блока в турнире по мини-футболу, а также бронзовую — за третье место в подтягивании — взял министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Золото в бильярдном турнире и бронзу в мини-футболе завоевал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов. Первое место в соревновании по подтягиванию — у министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева. Серебро в кроссе на 3 километра — в активе министра по таможенному сотрудничеству Руслана Давыдова. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович занял третье место в соревновании по большому теннису.

В общекомандном турнире безоговорочным победителем стал блок министра по энергетике и инфраструктуре, завоевавший 44 медали, из которых 20 золотых. Бакытжан Сагинтаев вручил министру ЕЭК Арзыбеку Кожошеву кубок победителя.
Ссылка: https://24.kg/sport/350670/
просмотров: 245
