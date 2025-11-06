00:15
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Спорт

Посол самбо в мире Федор Емельяненко прибыл в Бишкек

В Бишкеке посол самбо в мире, боец ММА Федор Емельяненко принял участие в пресс-конференции, приуроченной к чемпионату мира.

По словам главы Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана Казыбека Молдажиева, самбо является одним из приоритетных видов в КР.

Он добавил, что посетить турнир зрители не смогут, но будут трансляции в прямом эфире.

Федор Емельяненко высоко оценил уровень подготовки кыргызстанских самбистов, но добавил, что им не всегда хватает настойчивости в финальных поединках. Он также отметил возможность проведения тренировочных сборов на Иссык-Куле.

«От чемпионата я ожидаю красивых, честных и чистых поединков», — сказал спортсмен.

Напомним, 7-9 ноября в Бишкеке в состоится чемпионат мира по самбо, который соберет сильнейших спортсменов мира и пройдет в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих спортсменов в классе SVI-1. Будет разыгран 31 комплект медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/349979/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Ислам Баялинов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов
Кыргызстанец Нурлан Аламанов стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов
Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по самбо среди ветеранов
Кыргызстанцы завоевали медали на молодежном чемпионате мира по самбо
III Игры СНГ. Кыргызстанские самбисты завоевали четыре медали
Самбисты из Кыргызстана завоевали медали на Кубке мира в Душанбе
Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае
Самбисты из Кыргызстана завоевали три медали на Всемирных играх в Китае
Кыргызстанцы завоевали два серебра на чемпионате мира по пляжному самбо
Кыргызстанка завоевала серебряную медаль Кубка мира по самбо
Популярные новости
В&nbsp;Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во&nbsp;время матча В Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во время матча
Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;грэпплингу Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на чемпионате мира по грэпплингу
Женская команда по&nbsp;футболу &laquo;Илбирс&raquo; стала чемпионом 2025 года Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
Александр Овечкин стал первым хоккеистом в&nbsp;истории, забросившим 900 шайб Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет коллег и читателей с Днем информации и печати
6 ноября, четверг
23:48
Посол самбо в мире Федор Емельяненко прибыл в Бишкек
23:40
Робота IRON с синтетическими мышцами и кожей показали в Китае
23:24
Стало известно, сколько автомобилей ввезли в Россию из Кыргызстана в октябре
23:04
Архитекторы разработали эскиз кольцевой развязки в городе Ош
22:48
Меган Маркл впервые после помолвки с принцем Гарри вернулась к съемкам в кино