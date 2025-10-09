11:50
Спорт

Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто

Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) оштрафовал Ассоциацию футбола Узбекистана на $341 тысячу 500 за подаренные игрокам автомобили BYD после игры с Катаром.

Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто

Согласно требованиям АФК, на территории стадиона должны быть размещены только бренды официальных спонсоров организации. Несоблюдение правил по размещению рекламы рассматривается как нарушение коммерческих прав.

Отмечается, что Ассоциация футбола РУз организовала церемонию закрытия матча без согласования с АФК. Также АФУ не обеспечила защиту маркетинговых прав АФК и ее партнеров, что привело к случаям так называемого амбуш-маркетинга — скрытого продвижения брендов, не одобренных организаторами. Это уже второе нарушение клуба.

Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вручил 40 машин BYD игрокам и тренерскому составу национальной сборной по футболу, впервые в истории прошедшей квалификацию на чемпионат мира.

5 июня узбекистанские футболисты в гостях сыграли со счетом 0:0 с командой ОАЭ в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Это позволило сборной РУз впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.

Еще один отборочный матч Узбекистан — Катар прошел на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
