Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана впервые за свою историю завоевала путевку на чемпионат мира по футболу. Вчера, 5 июня, в рамках третьего раунда квалификации в Азиатской конфедерации, команда РУз сыграла вничью с соперниками из ОАЭ со счетом 0:0 в Абу-Даби.

Фото СМИ. Сборная Узбекистана впервые за свою историю завоевала путевку на чемпионат мира по футболу

За сборную Узбекистана против ОАЭ выступали такие игроки, как Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Рома») и Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).

Благодаря этому результату сборная Узбекистана набрала 18 очков и досрочно гарантировала себе как минимум второе место в группе А. Это место дает прямую путевку на финальную часть турнира, которая состоится в 2026 году.

Также из группы А напрямую вышла команда Ирана, набравшая 20 очков. В то же время сборная ОАЭ с 14 очками обеспечила себе участие в четвертом раунде квалификации.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики. Первый матч и церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоятся в Мексике.