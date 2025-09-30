В Москве впервые создана мусульманская футбольная лига, получившая название UMMA LEAGUE. Сейчас лига проходит этап официальной регистрации, в нее входят 14 команд.

Отмечается, что в лиге принимают участие и представители других конфессий. Играть в ней смогут только любители, профессионалы имеют право принять участие лишь в роли консультанта или тренера.

Среди правил лиги — соблюдение дресс-кода, запрет на употребление нецензурной брани, запрет на участие профессиональных игроков.

«Лига создана для того, чтобы объединить разрозненные команды и турниры духовных управлений мусульман под единый формат религиозного проекта, создав тем самым мусульманскую футбольную лигу столицы», — рассказал ее учредитель Ринат Каюмов.

Формат лиги предусматривает старт с 16 команд, в которых смогут играть мужчины от 16 лет и старше. Сезон, открывшийся 23 сентября, будет построен по системе полноценного чемпионата с регулярными еженедельными матчами и определением победителя по набранным очкам. Игры будут проводиться по официальным правилам, адаптированным для формат 8×8, с ведением подробной статистики и турнирной таблицы.



В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Клубы РФ не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.