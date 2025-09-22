Самбисты из Кыргызстана завоевали медали на Кубке мира в Душанбе

В Душанбе (Таджикистан) прошел Кубок мира по самбо, где спортсмены из Кыргызстана завоевали призовые места. Об этом сообщает Международная федерация самбо.

По ее данным, Элхан Орозалиев, выступавший в весовой категории до 79 килограммов, дошел до финала и стал обладателем серебряной медали. Шерзат Кудайбердиев в категории до 71 килограмма завоевал бронзу.

Фото из интернета

Соревнования прошли на базе спорткомплекса Таджикского национального университета. В рамках турнира разыграны медали в 28 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин.

Турнир стал этапом подготовки к чемпионату мира по самбо, который пройдет в ноябре этого года в Бишкеке.