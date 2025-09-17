09:14
Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане

Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области.

Ожидается прибытие гостей из 89 стран.

«Основная программа ВИК, за исключением церемонии открытия, развернется на живописном берегу озера, которое станет центром притяжения для участников и гостей более чем из 89 государств. Всемирные игры кочевников вновь подтвердят статус КР как уникальной международной площадки для диалога культур народов мира», — говорится в сообщении.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/343787/
