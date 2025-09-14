10:33
Спорт

Тайырбек Жумашбек уулу не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу проиграл схватку за выход в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Он выступает в весовой категории до 61 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

Ранее спортсмен одержал победу над соперником из Йемена Ибрагимом Абдуллах Гузаном, затем в 1/8 финала в упорной борьбе одолел чемпиона Азии из Индии Удита.

В 1/4 финала наш представитель вышел против 18-летнего Джексена Патрика Форрести из США и проиграл ему со счетом 4:13.

Если американец выйдет в финал, то борец из КР будет бороться в утешительном турнире за бронзу.
