Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Фото UWW. Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии

Наш соотечественник выступает в весовой категории до 57 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

Ранее он досрочно одолел канадца Гаретта Аустина Саундерса со счетом 11:0. В 1/8 финала оказался сильнее борца из Японии Рина Сакамото. В четвертьфинале тоже досрочно победил представителя Македонии Владимира Егорова и вышел в 1/2 финала.

За выход в финал Бекзат Алмаз уулу боролся с Гуломжоном Абдуллаевым из Узбекистана.

За первое место и золотую медаль он будет бороться против Чонг Сонг Хана из КНДР.