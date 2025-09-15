08:33
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Спорт

Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии

Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

UWW
Фото UWW. Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии

Наш соотечественник выступает в весовой категории до 57 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

Ранее он досрочно одолел канадца Гаретта Аустина Саундерса со счетом 11:0. В 1/8 финала оказался сильнее борца из Японии Рина Сакамото. В четвертьфинале тоже досрочно победил представителя Македонии Владимира Егорова и вышел в 1/2 финала.

За выход в финал Бекзат Алмаз уулу боролся с Гуломжоном Абдуллаевым из Узбекистана.

За первое место и золотую медаль он будет бороться против Чонг Сонг Хана из КНДР.
Ссылка: https://24.kg/sport/343466/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Эрназар Акматалиев — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Орозобек Токтомамбетов на чемпионате мира по борьбе стартовал с победы
Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
У Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзу чемпионата мира по борьбе
Тайырбек Жумашбек уулу не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кайыркуль Шаршебаева завоевала бронзу
Жанторо Мирзалиев вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира по борьбе
Популярные новости
Криштиану Роналду получил награду &laquo;Лучший футболист всех времен&raquo; Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
Алайская команда выиграла турнир по&nbsp;кок-бору в&nbsp;честь 225-летия Алымбека датки Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки
Эрназар Акматалиев стартовал с&nbsp;победы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
15 сентября, понедельник
08:24
Минфин прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов Минфин прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровн...
08:12
Камчыбек Ташиев заявляет, что в Кыргызстане больше нет смотрящих и положенцев
08:08
Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии
07:39
Эрназар Акматалиев — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе в Хорватии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 сентября: немного похолодает
19:51
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ
19:20
Орозобек Токтомамбетов на чемпионате мира по борьбе стартовал с победы
19:00
Афиша Бишкека на неделю: театральные фестивали, выставки и кинопоказы
18:45
Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии