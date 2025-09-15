Эрназар Акматалиев — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Наш борец выступал в весовой категории до 70 килограммов, стартовав 13 сентября со стадии 1/16 финала.

Он стартовал с победы, досрочно одолев соперника из Чили Хорхе Франко Гатика Хинриксена. Однако в следующей схватке оказался слабее лидера мирового рейтинга из Японии Йосиносукэ Аояги, проиграв ему со счетом 0:11.

Японский спортсмен вышел в финал, и у Эрназара Акматалиева появился шанс в борьбе за бронзу.

Вчера в первом раунде утешительного турнира кыргызстанец встретился на ковре с Исмаилом Мусукаевым из Венгрии, которому проиграл на Олимпиаде в Париже. Он смог взять реванш, одержав досрочную победу со счетом 14:4.

В схватке за третье место Эрназар Акматалиев был сильнее борца из Армении Армана Андреасяна и одержал победу со счетом 8:2.

Напомним, весной 2025 года он завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе.