Икромжон Хаджимуродов проиграл первую схватку на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Икромжон Хаджимуродов уступил в первой схватке на чемпионате мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.
Он стартовал 15 сентября в весовой категории до 65 килограммов, начав со стадии 1/16 финала.
Первым соперником кыргызстанца стал финалист Олимпийских игр в Париже, чемпион мира (2022) и трехкратный чемпион Азии (2022, 2023, 2024) Рахман Муса Амузад Халили из Ирана.
Схватка продлилась менее двух минут и завершилась победой соперника со счетом 13:0.
Если представитель Ирана выйдет в финал, то Икромжон Хаджимуродов получит шанс бороться за бронзовую медаль.