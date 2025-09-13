18:00
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Спорт

Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана

Мухаммад Абдуллаев проиграл свою первую схватку на чемпионате мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

UWW
Фото UWW. Мухаммад Абдуллаев

Он выступает в весовой категории до 86 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

В первом поединке Мухаммад Абдуллаев встретился на ковре с двухкратным чемпионом мира и двухкратным чемпионом Азии из Ирана Камраном Гасемпуром и проиграл ему досрочно в первом раунде со счетом 0:10.

Если соперник окажется в финале, то представитель КР сможет принять участие в утешительном турнире за бронзу.

UWW
Фото UWW. Тайырбек Жумашбек уулу

Еще один представитель сборной КР — Тайырбек Жумашбек уулу вышел в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе.

Он выступает в весовой категории до 61 килограмма и стартовал со стадии 1/16 финала.

Схватка с представителем Йемена Ибрагимом Абдуллах Гузаном завершилась победой кыргызстанца в первом периоде. Борец вышел в 1/8 финала, где его соперником станет чемпион Азии (U-20) 2023 года Удит из Индии.

Эрназар Акматалиев не смог выйти в четвертьфинал. Он проиграл сопернику из Японии Йосиносукэ Аояги со счетом 0:11.

Если японец выйдет в финал, то наш спортсмен получит возможность бороться в утешительном турнире за третье место.
Ссылка: https://24.kg/sport/343427/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Боксер из Кыргызстана Алмаз Орозбеков проиграл бой олимпийскому чемпиону из Кубы
С победы стартовал на чемпионате мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы
Кыргызстанцам, победившим на чемпионате мира по борьбе, подарят квартиры
Жоламан Шаршенбеков из-за травмы пропустит чемпионат мира по борьбе
Более 300 человек примут участие в отборочном туре чемпионата мира по танцам
Сборные Кыргызстана и ОАЭ провели предматчевые пресс-конференции в Бишкеке
В Кыргызстан с визитом прибыл глава МИД Хорватии Гордан Грлич Радман
Раззак Бейшекеев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди молодежи
Золотые призеры чемпионата мира по борьбе получили по миллиону сомов
Популярные новости
Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из&nbsp;претендентов на&nbsp;медали чемпионата мира по&nbsp;боксу Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу (U&nbsp;23) вышла в&nbsp;финальную часть Кубка Азии Сборная Кыргызстана по футболу (U 23) вышла в финальную часть Кубка Азии
Кубок Азии по&nbsp;футболу (U&nbsp;23). Стали известны все участники финального раунда Кубок Азии по футболу (U 23). Стали известны все участники финального раунда
Бишкек ликует: сборная Кыргызстана разгромила Шри-Ланку. Как это было Бишкек ликует: сборная Кыргызстана разгромила Шри-Ланку. Как это было
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
18:00
В Бишкеке заработала дробилка для переработки веток В Бишкеке заработала дробилка для переработки веток
17:51
О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
17:31
Строительство АЭС. КР приступила к оценке сейсмической опасности — посол РФ
17:23
Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
17:15
Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»