Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана

Мухаммад Абдуллаев проиграл свою первую схватку на чемпионате мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Фото UWW. Мухаммад Абдуллаев

Он выступает в весовой категории до 86 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

В первом поединке Мухаммад Абдуллаев встретился на ковре с двухкратным чемпионом мира и двухкратным чемпионом Азии из Ирана Камраном Гасемпуром и проиграл ему досрочно в первом раунде со счетом 0:10.

Если соперник окажется в финале, то представитель КР сможет принять участие в утешительном турнире за бронзу.

Фото UWW. Тайырбек Жумашбек уулу

Еще один представитель сборной КР — Тайырбек Жумашбек уулу вышел в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе.

Он выступает в весовой категории до 61 килограмма и стартовал со стадии 1/16 финала.

Схватка с представителем Йемена Ибрагимом Абдуллах Гузаном завершилась победой кыргызстанца в первом периоде. Борец вышел в 1/8 финала, где его соперником станет чемпион Азии (U-20) 2023 года Удит из Индии.

Эрназар Акматалиев не смог выйти в четвертьфинал. Он проиграл сопернику из Японии Йосиносукэ Аояги со счетом 0:11.

Если японец выйдет в финал, то наш спортсмен получит возможность бороться в утешительном турнире за третье место.