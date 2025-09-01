Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-23

Отборочные матчи Кубка Азии 2026 года среди олимпийских сборных команд U-23 пройдут в Бишкеке с 3 по 9 сентября. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

По его данным, все встречи будут сыграны на центральном стадионе имени Долона Омурзакова.

Сборная Кыргызской Республики играет в группе E вместе с командами Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки.

«Наша команда тренируется под руководством главного тренера, бразильского специалиста Эдмара Ласерды. Матчи с участием сборной КР будут сопровождаться развлекательными и концертными программами. В отборочных соревнованиях принимают участие 44 сборные, распределенные на 11 групп. Финальная стадия Кубка Азии U-23 состоится в январе 2026 года в Саудовской Аравии. В заключительный этап выйдут 16 лучших команд», — говорится в сообщении.

Календарь матчей: