Эрлан Шеров завоевал золотую медаль открытого Кубка Европы по дзюдо. Об этом в соцсетях сообщил спортивный журналист Тахир Гафуров.

Фото из соцсетей

По его данным, турнир проходил в столице Словении Любляне.

«Первый круг по воле жребия кыргызстанец пропускал. В 1/16 финала выиграл бельгийца Карла Фуберта. В 1/8 финала одолел литовца Августаса Слизеринеца. В четвертьфинале нанес поражение французу Эниэлю Кэроли. В схватке за выход в финал выиграл у египтянина Абдаллы Абдельсамея. А в решающей схватке за первое место одолел россиянина Давида Карапетяна и стал победителем турнира в категории до 90 килограммов», — говорится в сообщении.

Эрлан Шеров — мастер спорта международного класса КР по дзюдо, воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, победитель чемпионата Азии 2023 года.