Сборные Кыргызстана и ОАЭ провели предматчевые пресс-конференции в Бишкеке

В Бишкеке состоялись предматчевые пресс-конференции сборных Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Встреча команд состоится сегодня в рамках третьего отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе имени Долона Омурзакова.

На пресс-конференции главный тренер сборной ОАЭ Космин Олеройу заявил 24.kg, что команда готова к предстоящей игре и уверена в своих силах. «Этот матч важен не только ради результата, но и для уверенности и роста команды. Мы хотим, чтобы победа была заслуженной и честной», — отметил он.

Особое внимание уделяется дисциплине: после предыдущих предупреждений команда намерена избегать нарушений и сыграть чисто.

«Климат в Бишкеке не повлиял на подготовку. Мы хорошо готовы», — добавил тренер.

Представители сборной КР также выразили решимость и уверенность в своих силах. Команда рассчитывает на поддержку домашних болельщиков и готова бороться за положительный результат.

Победа в предстоящем матче обеспечит сборной Кыргызстана важные очки в отборочной группе, улучшит позиции в турнирной таблице и повысит шансы на выход в следующий раунд. В случае поражения КР рискует потерять важные очки, что может осложнить задачу выхода в следующий этап турнира.

Матч состоится сегодня в 20.00 по местному времени на стадионе имени Долона Омурзакова.