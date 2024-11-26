Данияр Тологон уулу вновь назначен главным тренером сборной Кыргызстана по боксу

Данияр Тологон уулу вновь стал главным тренером национальной сборной Кыргызстана по боксу. Об этом сообщили в профильной федерации.

Ранее он был назначен на этот пост в ноябре 2021 года, сменив Данияра Джусубалиева.

Напомним, под руководством Данияра Тологон уулу сборная Кыргызстана выступала на чемпионате мира в Сербии, где три спортсмена сумели дойти до четвертьфинала.

Под его руководством Мунарбек Сейитбек уулу впервые в истории КР стал сначала бронзовым призером чемпионата мира, а затем завоевал серебро Олимпийских игр.

Старшим тренером сборной стал Улан Сагынбаев.