Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?

Фото из интернета. Сборная Кыргызстана по футболу

Трансферная стоимость футболистов — это не просто цифры, это отражение их потенциала, опыта и вклада в игру команды. Анализируя состав национальной сборной Кыргызстана на основе данных портала transfermarkt.world, 24.kg изучило стоимость отечественных футболистов.

Согласно сведениям сайта, общая стоимость сборной КР из 24 человек составляет 8 миллионов 25 тысяч евро, или около 729 миллионов 659 тысяч сомов.

Самые дорогие активы

Возглавляет список Гулжигит Алыкулов, левый вингер московского «Торпедо». Его оценочная стоимость — 800 тысяч евро, что делает его самым дорогим игроком сборной.

Фото из интернета. Гулжигит Алыкулов, левый вингер московского «Торпедо»

За ним следует Кожо Жоэл, центральный нападающий из «Эстегляля», оцененный в 700 тысяч евро.

Тройку лидеров замыкает Тамирлан Козубаев, защитник индонезийской «Перситы Тангеранг», стоимость которого составляет 500 тысяч евро.

Далее в списке игроков с наибольшим показателем расположились сразу трое, чья стоимость составляет 450 тысяч евро:

Эльдияр Зарыпбеков, полузащитник «Чайки» (Песчанокопское);

Алимардон Шукуров, центральный полузащитник белорусского «Торпедо-БелАЗ Жодино»;

Християн Браузман, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант».

Фото из интернета. Християн Браузман, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант».

Середина списка

В ценовом диапазоне от 250 до 400 тысяч евро расположились несколько игроков. Игрок с наибольшей стоимостью в 400 тысяч евро полузащитник «Лапи Подуево» Бекназ Алмазбеков.

Фото из интернета. Полузащитник «Лапи Подуево» Бекназ Алмазбеков

Остальные игроки:

Валерий Кичин, защитник «Барса Иссык-Куль» — 350 тысяч евро;

Кайрат Жыргалбек уулу, защитник, без клуба — 350 тысяч евро;

Атай Джумашев, полузащитник «Мурас-Юнайтед Джалал-Абад» — 350 тысяч евро;

Эржан Токотаев, вратарь «Шанлыурфаспор» — 300 тысяч евро;

Эрбол Атабаев, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант» — 275 тысяч евро;

Амантур Шамурзаев, полузащитник «Абдыш-Ата Кант» — 275 тысяч евро;

Магамед Узденов, полузащитник, без клуба — 250 тысяч евро;

Муролимжон Ахмедов, полузащитник «Нефтчи Кочкор-Ата» — 250 тысяч евро;

Марсель Исманкулов, вратарь, без клуба — 250 тысяч евро;

Одилжон Абдурахманов, центральный полузащитник «Биньзыонга» — 250 тысяч евро.

Игроки с наименьшей стоимостью

Игроки, оцененные ниже 250 тысяч евро:

Александр Мищенко, защитник «Дордой Бишкек» — 200 тысяч евро;

Эрнист Батырканов, нападающий «Мурас-Юнайтед Джалал-Абад» — 200 тысяч евро;

Саид Дациев, левый защитник, без клуба — 150 тысяч евро;

Нурбол Бактыбеков, полузащитник, без клуба — 150 тысяч евро;

Артем Прядкин, вратарь ФК «Бишкек-Сити» — 150 тысяч евро;

Бектур Амангелдиев, опорный полузащитник «Раджастхан Юнайтед» — 125 тысяч евро;

Кай Мерк, центральный нападающий «Унион Тетус Петанж» — 100 тысяч евро;

Эрмек Кенжебаев, центральный полузащитник «Барс Иссык-Куль» — 50 тысяч евро.

В заключение стоит отметить главное: футбольная стоимость — это не единственный фактор, определяющий успех на поле. Сплоченность коллектива, профессионализм тренерского штаба и поддержка болельщиков играют не менее важную роль.