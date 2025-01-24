Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?

Трансферная стоимость футболистов — это не просто цифры, это отражение их потенциала, опыта и вклада в игру команды. Анализируя состав национальной сборной Кыргызстана на основе данных портала transfermarkt.world, 24.kg изучило стоимость отечественных футболистов.
Согласно сведениям сайта, общая стоимость сборной КР из 24 человек составляет 8 миллионов 25 тысяч евро, или около 729 миллионов 659 тысяч сомов.
Самые дорогие активы
Возглавляет список Гулжигит Алыкулов, левый вингер московского «Торпедо». Его оценочная стоимость — 800 тысяч евро, что делает его самым дорогим игроком сборной.
За ним следует Кожо Жоэл, центральный нападающий из «Эстегляля», оцененный в 700 тысяч евро.
Тройку лидеров замыкает Тамирлан Козубаев, защитник индонезийской «Перситы Тангеранг», стоимость которого составляет 500 тысяч евро.
Далее в списке игроков с наибольшим показателем расположились сразу трое, чья стоимость составляет 450 тысяч евро:
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Эльдияр Зарыпбеков, полузащитник «Чайки» (Песчанокопское);
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Алимардон Шукуров, центральный полузащитник белорусского «Торпедо-БелАЗ Жодино»;
- Християн Браузман, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант».
Середина списка
В ценовом диапазоне от 250 до 400 тысяч евро расположились несколько игроков. Игрок с наибольшей стоимостью в 400 тысяч евро полузащитник «Лапи Подуево» Бекназ Алмазбеков.
Остальные игроки:
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Валерий Кичин, защитник «Барса Иссык-Куль» — 350 тысяч евро;
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Кайрат Жыргалбек уулу, защитник, без клуба — 350 тысяч евро;
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Атай Джумашев, полузащитник «Мурас-Юнайтед Джалал-Абад» — 350 тысяч евро;
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Эржан Токотаев, вратарь «Шанлыурфаспор» — 300 тысяч евро;
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Эрбол Атабаев, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант» — 275 тысяч евро;
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Амантур Шамурзаев, полузащитник «Абдыш-Ата Кант» — 275 тысяч евро;
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Магамед Узденов, полузащитник, без клуба — 250 тысяч евро;
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Муролимжон Ахмедов, полузащитник «Нефтчи Кочкор-Ата» — 250 тысяч евро;
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Марсель Исманкулов, вратарь, без клуба — 250 тысяч евро;
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Одилжон Абдурахманов, центральный полузащитник «Биньзыонга» — 250 тысяч евро.
Игроки с наименьшей стоимостью
Игроки, оцененные ниже 250 тысяч евро:
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Александр Мищенко, защитник «Дордой Бишкек» — 200 тысяч евро;
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Эрнист Батырканов, нападающий «Мурас-Юнайтед Джалал-Абад» — 200 тысяч евро;
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Саид Дациев, левый защитник, без клуба — 150 тысяч евро;
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Нурбол Бактыбеков, полузащитник, без клуба — 150 тысяч евро;
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Артем Прядкин, вратарь ФК «Бишкек-Сити» — 150 тысяч евро;
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Бектур Амангелдиев, опорный полузащитник «Раджастхан Юнайтед» — 125 тысяч евро;
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Кай Мерк, центральный нападающий «Унион Тетус Петанж» — 100 тысяч евро;
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Эрмек Кенжебаев, центральный полузащитник «Барс Иссык-Куль» — 50 тысяч евро.
В заключение стоит отметить главное: футбольная стоимость — это не единственный фактор, определяющий успех на поле. Сплоченность коллектива, профессионализм тренерского штаба и поддержка болельщиков играют не менее важную роль.