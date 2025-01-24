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Спорт

Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?

Фото из интернета. Сборная Кыргызстана по футболу

Трансферная стоимость футболистов — это не просто цифры, это отражение их потенциала, опыта и вклада в игру команды. Анализируя состав национальной сборной Кыргызстана на основе данных портала transfermarkt.world, 24.kg изучило стоимость отечественных футболистов.

Согласно сведениям сайта, общая стоимость сборной КР из 24 человек составляет 8 миллионов 25 тысяч евро, или около 729 миллионов 659 тысяч сомов.

Самые дорогие активы

Возглавляет список Гулжигит Алыкулов, левый вингер московского «Торпедо». Его оценочная стоимость — 800 тысяч евро, что делает его самым дорогим игроком сборной.

из интернета
Фото из интернета. Гулжигит Алыкулов, левый вингер московского «Торпедо»

За ним следует Кожо Жоэл, центральный нападающий из «Эстегляля», оцененный в 700 тысяч евро.

Тройку лидеров замыкает Тамирлан Козубаев, защитник индонезийской «Перситы Тангеранг», стоимость которого составляет 500 тысяч евро.

Далее в списке игроков с наибольшим показателем расположились сразу трое, чья стоимость составляет 450 тысяч евро:

  • Эльдияр Зарыпбеков, полузащитник «Чайки» (Песчанокопское);

  • Алимардон Шукуров, центральный полузащитник белорусского «Торпедо-БелАЗ Жодино»;

  • Християн Браузман, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант».

из интернета
Фото из интернета. Християн Браузман, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант».

Середина списка

В ценовом диапазоне от 250 до 400 тысяч евро расположились несколько игроков. Игрок с наибольшей стоимостью в 400 тысяч евро полузащитник «Лапи Подуево» Бекназ Алмазбеков.

из интернета
Фото из интернета. Полузащитник «Лапи Подуево» Бекназ Алмазбеков

Остальные игроки:

  • Валерий Кичин, защитник «Барса Иссык-Куль» — 350 тысяч евро;

  • Кайрат Жыргалбек уулу, защитник, без клуба — 350 тысяч евро;

  • Атай Джумашев, полузащитник «Мурас-Юнайтед Джалал-Абад» — 350 тысяч евро;

  • Эржан Токотаев, вратарь «Шанлыурфаспор»  300 тысяч евро;

  • Эрбол Атабаев, центральный полузащитник «Абдыш-Ата Кант» — 275 тысяч евро;

  • Амантур Шамурзаев, полузащитник «Абдыш-Ата Кант» — 275 тысяч евро;

  • Магамед Узденов, полузащитник, без клуба — 250 тысяч евро;

  • Муролимжон Ахмедов, полузащитник «Нефтчи Кочкор-Ата» — 250 тысяч евро;

  • Марсель Исманкулов, вратарь, без клуба — 250 тысяч евро;

  • Одилжон Абдурахманов, центральный полузащитник «Биньзыонга» — 250 тысяч евро.

Игроки с наименьшей стоимостью

Игроки, оцененные ниже 250 тысяч евро:

  • Александр Мищенко, защитник «Дордой Бишкек» — 200 тысяч евро;

  • Эрнист Батырканов, нападающий «Мурас-Юнайтед Джалал-Абад» — 200 тысяч евро;

  • Саид Дациев, левый защитник, без клуба — 150 тысяч евро;

  • Нурбол Бактыбеков, полузащитник, без клуба — 150 тысяч евро;

  • Артем Прядкин, вратарь ФК «Бишкек-Сити» — 150 тысяч евро;

  • Бектур Амангелдиев, опорный полузащитник «Раджастхан Юнайтед» — 125 тысяч евро;

  • Кай Мерк, центральный нападающий «Унион Тетус Петанж» — 100 тысяч евро;

  • Эрмек Кенжебаев, центральный полузащитник «Барс Иссык-Куль» — 50 тысяч евро.

В заключение стоит отметить главное: футбольная стоимость — это не единственный фактор, определяющий успех на поле. Сплоченность коллектива, профессионализм тренерского штаба и поддержка болельщиков играют не менее важную роль.
Ссылка: https://24.kg/sport/317738/
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