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Спорт

Матч Кыргызстан — ОАЭ: кто фаворит

10 июня 2025 года на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. 

Эксперты отмечают, что команда ОАЭ считается фаворитом встречи, однако домашняя поддержка и мотивация футболистов Кыргызстана могут сыграть решающую роль. Многие спортивные порталы обсуждают варианты исхода матча и акцентируют внимание на возможном количестве голов и результативности обеих команд.

Прогнозы экспертов указывают на преимущество гостей, однако отмечается, что сборная Кыргызстана имеет потенциал для забитых мячей, особенно при поддержке домашних болельщиков. 

Матч начнется в 20.00 по бишкекскому времени.
Ссылка: https://24.kg/sport/332196/
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