Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

С 13 по 21 сентября в столице Хорватии Загребе пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе. На турнире разыграют 10 комплектов медалей, за которые поборются и кыргызстанские спортсмены. Об этом сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

На ковер выйдут десять борцов из Кыргызстана. Команду ждут кадровые изменения: действующий чемпион мира в категории до 77 килограммов Акжол Махмудов не сможет участвовать в соревнованиях. Его место займет Бекзат Орункул уулу.

Чемпион мира в весе до 60 килограммов Жоламан Шаршенбеков выступит в Загребе в новой для себя категории — до 63 килограммов. После Олимпийских игр в Париже в сборную возвращается и Амантур Исмаилов (до 72 килограммов).

Состав сборной КР по греко-римской борьбе: