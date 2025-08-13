Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

С 13 по 21 сентября в столице Хорватии Загребе пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе. На турнире разыграют 10 комплектов медалей, за которые поборются и кыргызстанские спортсмены. Об этом сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.
На ковер выйдут десять борцов из Кыргызстана. Команду ждут кадровые изменения: действующий чемпион мира в категории до 77 килограммов Акжол Махмудов не сможет участвовать в соревнованиях. Его место займет Бекзат Орункул уулу.
Чемпион мира в весе до 60 килограммов Жоламан Шаршенбеков выступит в Загребе в новой для себя категории — до 63 килограммов. После Олимпийских игр в Париже в сборную возвращается и Амантур Исмаилов (до 72 килограммов).
Состав сборной КР по греко-римской борьбе:
- до 55 килограммов — Улан Муратбек уулу;
- до 60 килограммов — Акыл Сулайманов;
- до 63 килограммов — Жоламан Шаршенбеков;
- до 67 килограммов — Раззак Бейшекеев;
- до 72 килограммов — Амантур Исмаилов;
- до 77 килограммов — Ырыскелди Максатбек уулу;
- до 82 килограммов — Бекзат Орункул уулу;
- до 87 килограммов — Асан Жанышов;
- до 97 килограммов — Узур Джузупбеков;
- до 130 килограммов — Нурманбет Раймалы уулу.