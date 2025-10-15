15:12
Спорт

Национальная сборная Кыргызстана отправилась на III Азиатские юношеские игры

Во Дворце спорта в Бишкеке прошла торжественная церемония проводов юношеской сборной Кыргызской Республики на III Asian Youth Games, которые пройдут с 22 по 31 октября в столице Королевства Бахрейн — городе Манама.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, церемонию посетил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, который официально вручил государственный флаг спортсменам — капитану сборной Улану Майрамбекову и спортсменке Доминике Чернецкой.

Обратившись к юным спортсменам, Эдиль Байсалов отметил: «Сегодня, вручая вам флаг, я испытываю гордость и уверенность в будущем нашего спорта. Впереди много побед, и именно вы будете представлять страну на Олимпийских играх в 2032 в Брисбене».

Он также подчеркнул: «Если на Азиатских юношеских играх в Нанкине в 2013 году нашу страну представляли всего 14 спортсменов, то сегодня — 145. Это яркое свидетельство растущей мощи и потенциала нашего многонационального народа».

В состав делегации вошли 194 участника: из них 145 спортсменов, а также 38 тренеров, специалистов, врачей и представителей спортивных федераций. Кыргызские спортсмены выступят в 17 видах спорта.
