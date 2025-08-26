Кыргызстанец Акыйкат Абаев назначен главный тренером сборной Бангладеш по боксу. О новом назначении бывшего старшего тренера сборной Кыргызстана сообщает Азиатская конфедерация бокса.

Фото из архива. Акыйкат Абаев назначен главный тренером сборной Бангладеш по боксу

Отмечается, что он уже прибыл в Дакку и успел провести первую тренировку с новыми подопечными.

Напомним, Акыйкат Абаев был назначен старшим тренером сборной Кыргызстана в феврале 2023 года, но на днях объявил о своем уходе с поста.

Среди его воспитанников участник Олимпийских игр в Рио Эркин Адылбек уулу и четвертьфиналист чемпионата мира Санжай Седакматов.

Ранее бывшие тренеры сборной Кыргызстана по борьбе Руслан Маджинов (вольная борьба) и Азат Эркимбаев (греко-римская борьба) стали главными тренерами сборной Египта.