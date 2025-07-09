Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал серебряную медаль

Сегодня в Бишкеке стартовал чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 55 килограммов кыргызстанец Кутман Калбаев в финале уступил Паяму Ахмади Балутаки из Ирана — 1:6. У него серебряная медаль.

Сегодня за золото поборется еще один кыргызстанец Эмирлан Дуйшеналиев (до 63 килограммов).

Отметим, ранее кыргызстанцы завоевали 18 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 15 лет.