В 2024 году кыргызские спортсмены достигли значительных успехов на международной арене, особенно на Олимпийских играх в Париже. 24.kg предлагает вновь испытать гордость за них и вспомнить самые яркие события.

Олимпиада 2024

Летние Олимпийские игры проходили в Париже. Весь Кыргызстан возлагал большие надежды на борцов, так как они и раньше возвращались с крупных международных соревнований с медалями.

Мээрим Жуманазарова

Первой медалисткой от Кыргызстана стала Мээрим Жуманазарова (борьба, до 68 килограммов). Она завоевала серебро. В полуфинале она одержала блестящую победу над соперницей из США, но в финале уступила японской спортсменке. Это не первая медаль в спортивной карьере. На предыдущей олимпиаде она выиграла бронзу.

Айсулуу Тыныбекова

Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль в борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Этот успех стал для нее вторым олимпийским призом — в 2021 году она выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио.

Этот результат подчеркнул высокий уровень мастерства Айсуллу Тыныбековой, которая является трехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Азии. Она признана лучшим борцом среди женщин по версии UWW в 2023 году.

Жоламан Шаршенбеков

Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже в греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. В схватке за третье место он победил иранца Мехди Мохсена Нежада с результатом 3:1.

Акжол Махмудов

Жоломан Шаршенбеков — двукратный чемпион мира (2022, 2023), и его победа в Париже стала важным моментом в спортивной карьере.

Акжол Махмудов завоевал бронзовую медаль, выступая в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за третье место он встретился с азербайджанцем Сананом Сулеймановым, двукратным вице-чемпионом мира. В упорной борьбе Акжол одержал победу с минимальным счетом 6:5.

Узур Джузупбеков

Узур Джузупбеков стал бронзовым призером Олимпийских игр в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов. Он уверенно победил египетского борца Мохамеда Али Габра в схватке за третье место. Эта медаль стала важным достижением для Кыргызстана в греко-римской борьбе, а Узур подтвердил свой высокий уровень мастерства.

Этот успех стал продолжением его карьерного роста после побед на других значимых турнирах, таких как чемпионаты Азии, где он также показывал отличные результаты.

Мунарбек Сейитбек уулу

Выступление боксера Мунарбека Сейитбек уулу стало одним из самых ярких на Олимпийских играх 2024 года. В весовой категории до 57 килограммов его путь к финалу был захватывающим и драматичным.

Сначала Сейитбек одержал победу над кубинцем Сайделем Иваном Орта Родригесом в 1/8 финала с минимальным преимуществом — 3:2. В четвертьфинале одолел американца Джамала Харви с таким же счетом — 3:2, что стало большой сенсацией, поскольку Харви являлся одним из фаворитов турнира. В полуфинале Мунарбек победил болгарина Хавьера Ибанеса Диаса — 4:1.

Наш боксер был темной лошадкой Олимпиады — сарддо соревнований мало кто ожидал его выхода в финал. Он выступал без своего личного тренера и ему активно помогал узбекский тренер, что также привлекло внимание в спортивной среде.

В финале Мунарбек встретился с узбекским боксером Абдумаликом Халоковым, но, несмотря на всю свою решимость, он не смог одержать победу. Но его серебро стало важным достижением для Кыргызстана: Мунарбек — первый в истории кыргызстанский боксер, который добрался до финала Олимпийских игр.

Сардана Трофимова

Сардана Трофимова заняла 14-е место в марафонском забеге. Она преодолела дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 26 минут и 20 секунд. В соревнованиях участвовали 92 спортсмена. Это достижение стало важным шагом в карьере Сарданы, которая известна как пятикратная чемпионка России в марафоне. Несмотря на трудные условия и жесткую конкуренцию, она достойно представила Кыргызстан на международной арене.

Олимпиада в Париже стала самой успешной в истории страны, так как Кыргызстан занял первое место по соотношению количества медалей к числу участников сборной.

В аэропорту «Манас» спортсменов встретили высокопоставленные лица, включая государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова, заместителя премьер-министра Эдиля Байсалова и других представителей правительства. Для спортсменов подготовили праздничную программу и организовали торжественную церемонию на главной площади Бишкека. Спортсмены получили многочисленные награды, включая премии и автомобили.

Паралимпийские игры в Париже

В 2024 году на XVII летних Паралимпийских играх в Париже Кыргызстан представили четыре спортсмена.

Айтунук Жоомарт кызы — паратриатлон

Айтунук Жоомарт кызы стала первой кыргызстанкой, квалифицировавшейся на Паралимпийские игры в паратриатлоне. Ее участие в соревнованиях, включающих плавание, велогонку и бег, стало значительным шагом для Кыргызстана в этом виде спорта. Айтунук заняла 11-е место. citeturn0search4

Гулназ Жузбаева — легкая атлетика

Незрячая бегунья Гулназ Жузбаева, выступая с гайдом Юлией Фернас, квалифицировалась на Паралимпийские игры на дистанции 1 тысяча 500 метров, преодолев ее за 6 минут 18 секунд.

Маматибраим Суранов — дзюдо

В категории до 73 килограммов среди мужчин (J1) в дзюдо Кыргызстан представлял Маматибраим Суранов. Он прошел несколько раундов. И хотя ему не удалось завоевать медаль, его выступление наверняка вдохновило молодое поколение кыргызских дзюдоистов. citeturn0search0

Миргуль Болоталиева — пауэрлифтинг

В турнире по пауэрлифтингу среди женщин в категории до 86 килограммов участвовала Миргуль Болоталиева. Подняться на пьедестал ей не удалось, но она продемонстрировала потенциал, который, несомненно, даст результаты в будущем. citeturn0search0

Выступления этих спортсменов стало важным шагом для Кыргызстана в продвижении паралимпийского спорта. Их выступления вдохновили многих, помогли поверить в собственные силы и доказали, что любой может раздвинуть границы своих возможностей — это лишь вопрос времени и упорства.

Всемирные игры кочевников - 2024

Летом в Астане прошли Всемирные игры кочевников. На этом спортивном мероприятии Кыргызстан достиг значительных успехов в конных скачках и борьбе, продемонстрировали высокий уровень мастерства в других традиционных играх.

Кок-бору. Кыргызстанская команда одержала победу в финале, обыграв Казахстан с разгромным счетом 5:0. Это важная победа, поскольку кок-бору — традиционная игра, являющаяся частью культурного наследия Кыргызстана.

Борьба. В борьбе на поясах (алыш) кыргызские спортсмены завоевали 19 медалей — 10 золотых и 9 серебряных. В том числе в вольной борьбе команда заработала 10 медалей.

Мас-рестлинг. Сборная Кыргызстана выиграла 6 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Стрельба из лука. В командных состязаниях среди мужчин команда Кыргызстана заняла первое место, среди женщин — третье. В индивидуальных категориях кыргызстанка завоевала бронзу, продемонстрировав отличные навыки.

Кроме того, кыргызстанцы участвовали в турнирах по кокпару, тогуз коргоолу и курашу. В частности, на соревнованиях по кокпару сборная Кыргызстана заняла второе место, уступив казахстанской команде с минимальным разрывом — 3:4.

В финале турнира по кокпару на Всемирных играх кочевников между сборными Кыргызстана и Казахстана произошел скандал. Игрок сборной Казахстана Улан Байтореев ударил камчой по лицу кыргызстанца Кубанычбека Султан уулу. Это вызвало конфликт на поле, который усугубили судьи, которые были только из Казахстана. Это вызвало обвинения в несправедливости.

После инцидента и столкновения команда Кыргызстана подала протест на судейство, утверждая, что нарушение правил было явным. Представители Федерации кок-бору Кыргызстана заявили, что победили казахстанцы несправедливо. Однако протесты не дали результатов.

MMA

Мыктыбек Оролбай

В 2024 году Кыргызстан продолжил демонстрировать успехи на международной арене, в том числе благодаря достижениям спортсменов, таких как Мыктыбек Оролбай.

Мыктыбек Оролбай — один из самых ярких представителей кыргызского спорта, который еще больше прославил страну в 2024 году. Он стал чемпионом Всемирных игр кочевников в традиционной борьбе эр эңиш. Оролбай был невероятно силен и технически подготовлен, что позволило ему завоевать золото. Этот успех добавил еще одну яркую страницу в историю кыргызского спорта и стал свидетельством высокого уровня спортсменов, представляющих Кыргызстан на международных соревнованиях.

Мыктыбек также не раз поднимался на пьедестал на других крупных турнирах. Он продолжает активно развивать традиционные виды спорта.

Валентина Шевченко

В 2024 году Валентина Шевченко, известная как Пуля, достигла очередных высот в мире смешанных единоборств.

15 сентября 2024 года на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе она встретилась с Алексой Грассо в поединке за титул чемпионки в наилегчайшем весе. Бой продлился пять раундов и завершился победой Валентины единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45), что позволило ей вернуть чемпионский пояс.

Валентину удостоили звания «Человек года» на церемонии AITIM Awards 2024.

На конец 2024 года профессиональный рекорд Валентины Шевченко в смешанных единоборствах составляет 23 победы, 4 поражения и 1 ничья. Она является первой представительницей Кыргызстана, завоевавшей чемпионский титул UFC, и занимает первое место в рейтинге лучших женщин-бойцов вне зависимости от весовой категории.

Заключение

2024 год стал особенным для кыргызского спорта с множеством выдающихся достижений. Олимпиада в Париже и Всемирные игры кочевников в Казахстане продемонстрировали невероятный потенциал кыргызских спортсменов. От медалей на Олимпиаде до побед в традиционных дисциплинах, таких как борьба кураш и кок-бору, все эти успехи — результат упорного труда, тренировки и любви к родной культуре и спорту.

Мыктыбек Оролбай, как и многие другие спортсмены, подтвердил, что Кыргызстан продолжает развиваться как спортивная нация и укрепляет свою репутацию на мировой арене.