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Спорт

Юношеская сборная КР по футболу заняла второе место на турнире «Кубок Талантов»

Фото КФС. Talents Cup U-14

С 22 по 26 октября в Бишкеке прошел международный турнир «Кубок Талантов» среди юношеских команд до 14 лет. В соревнованиях приняли участие сборные Кыргызстана, Бахрейна, Казахстана и Узбекистана. Игры проводились на поле Национальной футбольной академии КФС в рамках программы FIFA Talent Coach. 

Под руководством главного тренера Санжара Шаршеева сборная Кыргызстана продемонстрировала достойные результаты. В третьем туре наши футболисты обыграли команду Казахстана со счетом 3:2. Ранее кыргызстанская команда одержала победу над сборной Бахрейна (2:0) и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

По итогам турнира сборная Кыргызстана и Узбекистан набрали по 7 очков, но кубок достался узбекистанской команде благодаря меньшему количеству дисциплинарных нарушений.

Кыргызстанцы заняли вторую строчку, сборная Казахстана финишировала третьей с 3 очками, а команда Бахрейна замкнула турнирную таблицу без очков.

Лучшие игроки турнира получили индивидуальные награды:

  • Лучший вратарь: Артем Кашуба (Кыргызстан);
  • Лучший защитник: Азизилло Эркинжонов (Узбекистан);
  • Лучший полузащитник: Айбын Даулет (Казахстан);
  • Лучший бомбардир: Бехрузбек Саматов (Узбекистан);
  • Лучший игрок турнира: Ариет Абилов (Кыргызстан).

Турнир стал важным этапом подготовки для юных спортсменов и продемонстрировал высокий уровень мастерства команд, участвующих в программе развития талантов FIFA.
Ссылка: https://24.kg/sport/309453/
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