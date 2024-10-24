Чемпионат мира по спортивной борьбе. Кыргызстанец Асан Жанышов завоевал бронзу

Кыргызстанец Асан Жанышов стал бронзовым призером на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди молодежи в Албании. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

Фото департамента физической культуры и спорта

Спортсмен выступал в весовой категории до 87 килограммов.

В 1/16 финала он одержал победу над венесуэльским борцом Брайаном Руисом Марином со счетом 10:1, в 1/8 финала победил соперника из Армении Вигена Назаряна со счетом 6:0 и вышел в четвертьфинал.

В четвертьфинале Асан Жанышов одержал победу над украинским борцом Владиславом Дягилевым со счетом 6:0, а в полуфинале уступил россиянину Ауэсу Гонибошко.

В поединке за бронзу кыргызстанец победил Пэйтона Джейкобсона из США.