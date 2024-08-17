Второй этап Кубка мира по самбо: Кубаныч уулу Адилет завоевал серебро

В Чолпон-Ате продолжается второй этап Кубка мира по самбо. Соревнования проходят в четырех дисциплинах — мужское спортивное самбо; мужское боевое самбо; женское спортивное самбо; женское боевое самбо.

Во второй день соревнований на ковер вышли представители весовой категории до 64 килограммов. Кыргызстанец Кубаныч уулу Адилет уступил Ниязмурату Бабекову из Туркменистана и занял второе почетное место, завоевав серебряную медаль кубка. Третье место разделили Игорь Мираевский (Россия) и Сохибджон Нурманов (Узбекистан).

Напомним, самбисты из России на всех турнирах, за исключением национальных, выступают под названием ФИАС-1 с флагом и гимном Международной федерации самбо.

В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 14 государств.