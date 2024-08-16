Второй этап Кубка мира по самбо: у кыргызстанцев еще одна бронза и серебро

В Чолпон-Ате стартовал второй этап Кубка мира по самбо. Соревнования проходят в четырех дисциплинах — мужское спортивное самбо; мужское боевое самбо; женское спортивное самбо; женское боевое самбо.

В первый день турнира на ковер также вышли спортсмены весовой категории 98+.

Золото ушло представителю команды ФИАС-1 Артему Осипенко, второе место у его товарища Алексея Мерзликина. На третьем месте с бронзовой медалью Бекболот Токтогонов. Он разделил пьедестал с другим самбистом из ФИАС-1 Арсением Малитски.

В турнире по боевому самбо Сайак Бараканов завоевал серебро в весовой категории до 64 килограммов. На пьедестал почета также поднялись спортсмены из ФИАС-1, Казахстана и Туркменистана.

В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 14 государств.

Напомним, самбисты из России на всех турнирах, за исключением национальных, выступают под названием ФИАС-1 с флагом и гимном Международной федерации самбо.